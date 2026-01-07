الدفاع المدني السوري يجلي 850 مدنيا مع تواصل الاشتباكات في حلب

أعلن الدفاع المدني السوري ، اليوم الأربعاء إجلاء 850 مدنياً في مدينة حلب مع تواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) .

وقال الدفاع المدني ، في بيان صحفي ، إنه "استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له عدّة أحياء من قبل تنظيم قسد، قامت فرقنا في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بإجلاء 850 مدنياً، معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى ظهر اليوم".

ولفت إلى أنه "تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة من منطقة التوتر والتي تعرضت للقصف من قبل تنظيم قسد".

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزية فرقها لتقديم المساعدة للمواطنين السوريين ونقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة أو إلى المناطق الآمنة التي يرغبون في التوجّه إليها في أحياء حلب.

وأعلن الجيش السوري أن حيي الشيخ مقصود والاشرفية ، الذين تسيطر عليهما قوات قسد في مدينة حلب منطقة عسكرية بعد الساعة الثالثة من اليوم .

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري:" يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة ، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد ".

وأضافت الهيئة :" نعلن عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم ".

وكانت هيئة العمليات أعلنت عن معبرين إنسانيين آمنين هما العوارض وشارع الزهور المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة الثالثة" ، مشيرى إلى أن "كافة مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري ".

ويتواصل نزوح عشرات المدنيين من حيي الاشرفية والشيخ مقصود والاحياء المجاورة لها وسط قصف مدفعي وصاروخي ورمايات بالأسلحة الرشاشة مصدرها قوات قسد والجيش السوري .

وتجمع المئات من أبناء مدينة حلب في عدد من الساحات وجامعة حلب يهتفون للجيش السوري ويطالبونه بدخول حيي الشيخ مقصود والأشرفية وإنهاء سيطرة قسد عليهما .

وتقدر مصادر محلية في مدينة حلب أن عدد سكان حيي الشيخ مقصود والاشرفية بحوالي مئة ألف مدني .

على صعيد أخر ، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) ، إن " المئات من المعتقلين في سجن الشقيف على أطراف حي الشيخ مقصود هربوا من السجن ووصلوا إلى أحياء حلب التي تحت سيطرة الحكومة السورية ".

وأكد المصدر أن " أغلب المساجين هم من المدنيين الذين قامت قسد باعتقالهم ، وبينهم عناصر من الأمن العام ، خلال مرورهم على أطراف الشيخ مقصود والأشرفية .

وتقع منطقة الشقيف وهي منطقة صناعية شرق حي الشيخ مقصود وتسيطر عليها قسد.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد منذ ساعات فجر اليوم وقال مدير اعلام حلب عبد الكريم ليلى إن " قوات قسد بدأت منذ ساعات الفجر باستهداف أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخي وأن قوات وزارة الدفاع تستهدف مواقع اطلاق النار في حيي الاشرفية ".