وزير الخارجية الأسبق: ترامب يتعامل مع غزة كقطعة أرض للتنمية العقارية

أعرب السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي وصفها بأنها تشير إلى تعامله مع القضية الفلسطينية بمنطق المقايضة، بعيدًا عن مفهوم الوطن القومي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار » المذاع عبر شاشة «النهار» إن الرئيس ترامب «يقوم بأشياء غير متوقعة»، مضيفا أن «حديثه عن غزة يوضح أنه يتعامل معها كقطعة أرض للتنمية العقارية؛ وليست وطنا للفلسطينيين، وفكرته أن يبحث الفلسطينيون عن مكان آخر».

واستشهد بتصريحات، كبير مستشاري ترامب خلال فترة ولايته الأولى وزوج ابنته، جاريد كوشنر، الذي يعمل معه في مجال التمويل العقاري، والتي أشار فيها إلى أن شاطئ غزة يمكن أن يكون ذات قيمة كبيرة.

ورأى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترامب بعد تنصيبه توضح مدى العلاقة الشخصية بينهما، والتي شهدت تقلبات خلال ولايته الأولى.

وشدد أن «تجربتنا مع ترامب في ولايته الأولى، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ لم تكن مشجعة، خاصة بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعترافه بحق إسرائيل في الجولان، بالإضافة إلى ما يحدث حاليا في الضفة الغربية والحديث عن ضمها لإسرائيل».

واختتم حديثه قائلا إن «ترامب يتعامل بمبدأ الأخذ والعطاء، لكن مفهوم الوطن القومي - مهما كان مدمرا- ليس في ذهنه».