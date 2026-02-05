شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة؛ لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 إنذارات لأسباب متعددة، منها عدم وجود رخصة نشاط، ورخصة أشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء.

وأوصت اللجنة، بغلق إحدى المنشآت لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية، وعدم وجود رخصة نشاط، واستغلال الشارع دون الحصول على رخصة أشغال من الحي المختص، كما تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية بأحد المنشآت لتغير خواصها الغذائية.

كما نبهت اللجنة أصحاب المحلات والسلاسل والمطاعم بضرورة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، مشيرة إلى أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، مع التأكيد على ضرورة التوجه للحي لإنهاء إجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الأشغال.

وشكلت اللجنة بالتنسيق مع وزارات "الصحة، التموين، البيئة"، ومديرية الطب البيطري، وإدارة تراخيص المحلات، والسلامة والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير البيئة بالمدينة.