شركة ديناميت نوبل الألمانية تبني مصنعا للألغام المضادة للدبابات في لاتفيا

تعتزم شركة "ديناميت نوبل ديفينس" الألمانية لتصنيع الأسلحة إنشاء منشأة لإنتاج الألغام المضادة للدبابات في لاتفيا.

وفي حضور وزير الدفاع اللاتفي أندريس شبرودس، تم في العاصمة ريجا توقيع إعلان نوايا بهذا الشأن بين شركة الصناعات الدفاعية الألمانية والهيئة اللاتفية الحكومية للدفاع.

ووفقا لإعلان النوايا، فإن من المقرر أن يبدأ المصنع التشغيل في عام 2028 في لاتفيا الواقعة في منطقة البليطق، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي لها حدود مشتركة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء (بيلاروس). وبحسب وزارة الدفاع في لاتفيا، سيقوم المصنع بإنتاج الألغام بشكل أساسي لصالح الجيش اللاتفي.

وكانت لاتفيا طلبت بالفعل في أكتوبر 2025 من شركة "ديناميت نوبل ديفينس" نظامًا لزرع الألغام يتم التحكم فيه عن بُعد مقابل 50 مليون يورو.

وعلى غرار ما فعلت إستونيا وليتوانيا، تسعى لاتفيا إلى تأمين حدودها الشرقية بمنشآت دفاعية وحواجز مادية لمواجهة أي هجمات محتملة، بما في ذلك زراعة الألغام في حالات الطوارئ القصوى.

وتأتي هذه الخطوات رداً من حكومات تالين وريجا وفيلنيوس على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعتبر جمهوريات البلطيق الثلاث هذه الحرب بمثابة تهديد مباشر لأمنها القومي.