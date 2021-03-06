عمرو أديب عن إلقاء المواطنين القمامة في ترعة سقارة: الزبالة اللي بترموها دي رجعالكوا تاني

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تبطين الترع لتتمكن من إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، ذاكرًا أن تكلفة المشروع تصل إلى 14 مليار جنيه.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن بعض المواطنين ألقوا القمامة بإحدى الترع التي تم تبطينها بمحافظة الجيزة، معقبًا: «طبعًا التبطين ولا ليه أي معنى، والمياه ولا وصلت ولا التبطين نفع».

واستنكر إلقاء بعض المواطنين للقمامة في الترع، قائلًا: «الناس مش فاهمة إن الزبالة اللي بترميها دي مش رجعالهم تاني».

وتابع: «اللي أنت بتعمله دا بيبوظ حياتك أوعى تفتكر إن أنت بتخلص من الزبالة، بالعكس دي بترجعلك في مائة شكل وشكل»، ذاكرًا أن الدولة تصرف العديد من المليارات على المشروعات إلا أن المواطنين لا يحافظوا عليها.

واستكمل: «يا جماعة لو مش ناويين تاخدوا بالكم من المشروعات اللي بتتعمل قولولنا بدل ما نصرف فلوس على الفاضي، والفلوس نعمل بها أي حاجة تانية».

وأزالت حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة، اليوم تراكمات القمامة من ترعة سقارة البحرية التي انتهت وزارة الموارد المائية والري من تبطينها مؤخرا.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه فور تداول الصور جرى توجيه الحفارات إلى الترعة اليوم الجمعة لتطهيرها من القمامة، مناشدة الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الترع حتى لا تتسبب نواتج القمامة في انسداد المجرى المائي وإعاقة حركة سير المياه.