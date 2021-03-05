تدشين بوابة الكترونية للترويج للغة والثقافة الإيطالية حول العالم

أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، تدشين بوابة الكترونية جديدة تحمل اسم "إيتاليانا" تهدف لدعم صناعة الفن والإبداع والترويج للثقافة واللغة الايطالية في الخارج.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن البوابة الالكترونية الجديدة ستكون بمثابة نافذة فريدة ومجانية ومتاحة أيضًا باللغة الإنجليزية، حيث توفر مساحة للموسيقى والأدب والشعر والسينما والمسرح والفنون المرئية وفن الويب وأيضًا الهندسة المعمارية والتصميم والتاريخ وعلم الآثار والطعام والنبيذ.



وأوضح دي مايو أن البوابة الإلكترونية ستجمع كافة أنشطة الخارجية الايطالية لترويج الثقافة الإيطالية في العالم، مشددًا على أنها "أحد الخطوط الاستراتيجية لسياستنا الخارجية"، لأن اللغة هي الوسيلة التي تمر من خلالها قيمنا للعالم.



وأضاف دي مايو أن حالة الطوارئ الصحية نتيجة فيروس كورونا المستجد "تمثل تحديًا ولكنها أيضًا فرصة"، لأن "الطلب على الثقافة الإيطالية في العالم ازداد، ومن خلال المنصات الجديدة يمكننا الوصول إلى جمهور عالمي".



واعتبر دي مايو أنها بمثابة قوة ثقافية عظيمة، وتهدف "لدعم فننا وصناعتنا ومرافقة شركاتنا في جميع أنحاء العالم، والترويج للمواهب الإيطالية".



ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية، دعمت وزارة الخارجية الإيطالية الفنانين والصناعات الثقافية والإبداعية بموارد إضافية من خلال إنتاج والترويج لأكثر من 400 عمل ومحتوى أصلي وإشراك مئات الفنانين والمهنيين.



وأكد دي مايو أن ذلك سيكون نتيجة "رؤية طويلة الأمد ستستمر خلال السنوات المقبلة، بفضل الموارد غير العادية التي خصصتها الحكومة لتعزيز الترويج للغة والثقافة الإيطالية في الخارج".