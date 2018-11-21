 زيلينسكي: الأوكرانيون يطردون العدو من ضواحي كييف - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الأوكرانيون يطردون العدو من ضواحي كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
أحمد علاء
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:31 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:31 ص

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن الأوكرانيين يطردون من وصفهم بـ"العدو" - يقصد الجيش الروسي - من ضواحي كييف.

ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله مساء الجمعة :"لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤنا قرارا بإغلاق المجال الجوي الأوكراني".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.

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