ليون يصعد للمركز الرابع في الدوري المكسيكي بالفوز على خواريز

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صعد فريق ليون إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على خواريز 1 / صفر فجر اليوم، السبت، في المرحلة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تولوكا على نيكاكسا 1 / صفر.

وحسم ليون مباراته أمام خواريز بهدف سجله إلياس هيرنانديز، بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وارتفع رصيد ليون بذلك إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد خواريز عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

كذلك تغلب تولوكا على نيكاكسا بهدف وحيد سجله كاميلو دا سيلفا في الدقيقة الثانية من المباراة.

وارتفع رصيد تولوكا بذلك إلى 13 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.