تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور سينمائيين من 35 دولة

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تقام في الفترة من 4 وحتى 10 من شهر آذار/ مارس الجاري، بمشاركة سينمائيين من 35 دولة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم وصناع السينما بالقارة السمراء، حيث جرى تكريم الممثل حسين فهمي، من مصر، ومنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر، كما تم تكريم المخرجة أبولين تراوري، من بوركينا فاسو، والممثل عمرو سعد، من مصر، والممثلة والغنية والراقصة بيونة، من الجزائر.

وفي كلمتها بحفل الافتتاح، وجهت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، التهنئة للمنظمين والحضور بمناسبة عيد الميلاد الحادي عشر للمهرجان، وعبرت عن أملها في أن يساعد المهرجان في الكشف عن وجوه فنية جديدة، ورحبت بضيوف المهرجان من السينمائيين الأفارقة.

وأما الممثل المصري، محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، فقال في كلمته، إنه بحلول الدورة الحادية عشر يكون مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد أكمل عشر سنوات من عمره، وأنه برعاية مؤسسيه ورعاته الرسميين استطاع أن ينتج أعمالا كبيرة خلفت آثارا عظيمة.

وقال المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه محمد عبد القادر، إن المهرجان استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يفرض نفسه كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية السنوية على أجندة محافظة الأقصر(جنوب)، وأن يكون حقلة وصل وتواصل بين مصر وأفريقيا من خلال ذلك التجمع الكبير من الفنانين والنخب السينمائية التي أتت من مختلف بلدان القارة.

وأما السيناريست المصري، سيد فؤاد، رئيس المهرجان، فقال إنه حقا عقد ثان جديد لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتابع قائلا "فمنذ أن لاحت فكرة إقامة المهرجان بخيالي أمسكت بها أنا والمخرجة عزة الحسيني، ليستمر العمل والعمر والحب وتمر السنوات على هذا الكائن الرائع ليتشكل الجسد المنحوت في الصخر، وسط معابد ومقابرنا الفرعونية، ليخلق مشاعر وذكريات وعلاقات ووجدان ووعي يتوغل بين شخصيات وأماكن في ربوع أفريقيا، الأم الحنون".

وقالت المخرجة المصرية، عزة الحسيني، مديرة المهرجان، إن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يحتفي دائما بالقارة السمراء، وبصناع الأفلام في أفريقيا، وإن هذا العام يشهد المهرجان الاحتفاء أيضا بالمرأة، لأن اليوم العالمي للمرأة يتوسط أيام المهرجان.

وأضافت "الحسيني" بأن السينمائيات في أفريقيا لهن باع وتاريخ كبير جدا، وأذكر هنا على سبيل المثال صافي فاي، ناكي سي سفانا، أبولين تراوري، فانتا رجينا، عزيزة أمير، بيونة.. وغيرهن.

وتابعت أن المهرجان يحتفي اليوم بالشابات المخرجات الأفريقيات، وأن هذا هو جزء من دور المهرجان في التشجيع والدعم وتطوير الأدوات والقدرات.

يذكر أن الدورة الـ 11 من المهرجان، تشهد حضورا لنخبة من نجوم وصناع السينما بمصر وأفريقيا، حسب بيان، بينهم حسين فهمي والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، والمخرج السنغالي موسي توريه، والمطربة التونسية غالية بنعلي، وزينة، و عبير صبري، و ناهد السباعي وصبري فواز، وسلوي محمد علي، وسلوي خطاب، وغيرهم.

وحضر أيضا من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر، والمخرج محمد صيام من مصر، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج خالد الحجر من مصر، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والمخرج داود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين والمنتجة درة بوشوشة من تونس.