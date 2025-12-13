إصابة عناصر من القوات الأمريكية في إطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية، إن قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، اليوم السبت، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته.

وأشار توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وذكر أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.