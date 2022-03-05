عمال بريطانيون في مصفاة نفط يرفضون التعامل مع شحنة نفط روسية

رفض عمال التعامل مع سفينة رست في بريطانيا، ترفع علم ألمانيا وتحمل شحنة نفط روسية.

وطالبت اتحادات عمالية الحكومة بإغلاق ما يعتقدون أنه ثغرة بعد فرض حظر على السفن الروسية التي ترسو في بريطانيا، حيث قالوا إن الحظر لا يشمل البضائع المشحونة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ورست السفينة "سيكود" قرب مصفاة "ستانلو" لتكرير النفط شمال غربي انجلترا.

وقالت شارون جراهام، أمين عام اتحاد "يونايت يونيون" التجاري: "إن يونايت تواصلت مع (شركة إيسار) التي تشغل مصفاة (ستانلو) لتكرير النفط لإبلاغ الشركة بأنه نظرا للصراع الدائر في أوكرانيا، لن يفرغ عمال يونايت تحت أي ظرف في المنشأة أي نفط روسي بغض النظر عن جنسية السفينة التي تسلمه ".

وقال متحدث ياسم الحكومة البريطانية: "تلتزم كل الموانئ والمرافئ باتباع التشريع الذي يحظر جميع السفن المملوكة لروسيا أو التي تشغلها أو تسيطر عليها روسيا أو المسجلة فيها أو ترفع علمها من دخول الموانئ البريطانية".