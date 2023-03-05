أوكرانيا: المستشفيات مليئة بالجنود الروس المصابين بجروح خطيرة

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، إن المعلومات حول الخسائر الحقيقية للجيش الروسي تحبط معنويات جنوده.

وأضافت ماليار -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد- "إن القوات الروسية ما زالت تتكبد خسائر فادحة ومرافق الرعاية الصحية في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا مليئة بمصابين من الجيش الروسي بجروح خطيرة، ولم يتم إجلاؤهم أبدًا للعلاج إلى أراضي روسيا".

وأشارت إلى أن المسعفين الروس يخفون المعلومات حول عدد الجنود الذين ماتوا متأثرين بجروحهم، مضيفة أنه مع ذلك، تنتشر المعلومات المتعلقة بالخسائر الحقيقية بسرعة بين الأفراد العسكريين الروس وتضعف معنوياتهم.

وتابعت أنه "في هذا السياق، كثفت قيادة القوات الروسية الإجراءات القسرية والعقابية، في محاولة لتحسين الانضباط العسكري ومنع الجنود من مغادرة مناطق القتال بكثافة".

في المقابل.. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- تحييد أكثر من 540 عسكريا أوكرانيا على محاور القتال، وتدمير أكثر من 200 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها، مشيرا إلى تدمير نقطتي مراقبة للمسيرات الأوكرانية ومعدات الحرب، ونقطتين للقيادة والمراقبة لقوات كييف، ومركز قيادة لكتيبة (أزو) المتطرفة في مقاطعة زاباروجيا.

وقال إنه في اتجاه كوبيانسك، نتيجة لضربات الطيران ومدفعية المجموعة الغربية للقوات الروسية تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا على الأقل، وتدمير 4 آليات عسكرية.

وأضاف كوناشينكوف أن في محور (كراسني - ليمان)، أسفرت ضربات الطيران والمدفعية والراجمات الثقيلة الحارقة التابعة للمجموعة المركزية للقوات وحدات العدو في دونيتسك ولوجانسك عن مقتل حوالي 180 جنديا، وتدمير 4 مدرعات قتالية، وعربة للمشاة، ونظام مدفعي.

وأكد المتحدث أن في اتجاه دونيتسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الجنوبية الروسية عن مقتل أكثر من 210 عناصر من القوات الأوكرانية، وتدمير 4 مركبات و7 مدرعات عسكرية، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية من "M777" و"M109" ومنظومة صواريخ "هيمارس"، مشيرا إلى أنه وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل نحو 80 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع.

وأوضح كوناشينكوف أنه وفي اتجاه خيرسون تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 مركبات، بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاع الجوية الروسية مروحية من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما تم تدمير مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيرة.