رئيس كولومبيا يبحث إجراء محادثات سلام جديدة مع المتمردين تحت إشراف الفاتيكان

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الاثنين، إنه يفكر في إجراء جولة جديدة من محادثات السلام مع أكبر جماعة متمردة متبقية في البلاد، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء المحادثات تحت إشراف الفاتيكان.

تصريحات بيترو جاءت بعد حضوره لقاء في الفاتيكان مع البابا ليو الرابع عشر، الذي لم يعلق على الاقتراح بإمكانية استضافة محادثات سلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني الذي يضم نحو 5 آلاف مقاتل والذي تأسس في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وقال بيترو في مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لقد تحدثت مع البابا حول ما يمكن فعله للفاتيكان لإجراء محادثات السلام الجديدة" .

وأضاف أن جيش التحرير الوطني يريد مواصلة المحادثات في كوبا وفنزويلا، لكنه أشار إلى أن الفاتيكان يمكن أن يكون مكانا أكثر ملاءمة للمفاوضات.

لم يعلق جيش التحرير الوطني على اقتراح بيترو.

ودعا مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في كولومبيا الحكومة وجيش التحرير الوطني إلى استئناف المفاوضات حتى يمكن تقليل حدة العنف في المناطق الريفية، حيث تتزايد جرائم مثل التجنيد القسري للأطفال وقتل قادة حقوق الإنسان.