علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاشتباكات المسلحة التي وقعت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

وزعم في تصريحات، نقلتها صفحة رئاسة الوزراء الإسرائيلية الرسمية عبر منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن «حماس تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش».

وأضاف: «سياستنا واضحة؛ إسرائيل لن تتسامح مع أي مساس بجنود جيشها، وسترد عليه بما يتناسب مع ذلك».

وأصيب خمسة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اشتباك مع مقاومين خرجوا من نفق شرق رفح، بينهم جندي واحد بجروح خطيرة وثلاثة آخرون بجروح متوسطة، وفق ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وأوضح الجيش، أن الهجوم وقع أثناء عملية لقوات كتيبة «جولاني» في المنطقة، حيث واجه الجنود مجموعة مسلحة خرجت من مسار تحت أرضي، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى، فيما تم إبلاغ عائلاتهم بالحالة.

وزعم المتحدث أن قوات الاحتلال في «قيادة الجنوب» منتشرة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري، فيما جرى تبادل إطلاق النار بالتزامن مع تسليم جثة أسير إلى الصليب الأحمر في شمال القطاع.

وحذرت حماس سكان قطاع غزة من احتمال تصعيد إسرائيلي خلال الساعات المقبلة، داعية الجميع إلى «اليقظة والحذر الشديد، خصوصا فيما يتعلق بالحركة والاتصالات والإقامة».