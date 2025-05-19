تكريم إيهاب فهمي من مدارس طيبة عن دور عبد العاطي في مسلسل إش إش

كرّمت الدكتورة صبورة السيد والدكتور سامي عبدالعزيز عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وذلك لما قدموه من شخصيات مميزة في شهر رمضان الماضي، في دراما رمضان المختلفة، وكان من بينهم الفنان إيهاب فهمي.

وكرّمت الدكتورة صبورة السيد الفنان إيهاب فهمي عن دور وشخصية "عبدالعاطي" التي قدّمها في مسلسل "أش أش"، والذي قامت ببطولته النجمة مي عمر، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج محمد سامي.

وأثناء صعوده على المسرح لاستلام التكريم، وجّه الفنان إيهاب فهمي الشكر إلى الدكتورة صبورة السيد على التكريم، موجهًا الشكر إلى المخرج محمد سامي، مخرج المسلسل، على الجهد العظيم الذي قدّمه في العمل ليخرج بهذا الشكل.

وقدمت الحفل الإعلامية هالة سرحان، وسط حضور كمّ كبير من النجوم وكل أبطال مسلسل "أش أش"، إضافة إلى حضور الفنان أحمد زاهر وابنته ملك أحمد زاهر.