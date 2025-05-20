 الكرملين: أمريكا وروسيا تعتزمان إجراء تبادل جديد للأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: أمريكا وروسيا تعتزمان إجراء تبادل جديد للأسرى

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 11:51 م

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، عزم روسيا والولايات المتحدة إجراء عملية تبادل لتسعة سجناء لكل منهما كجزء من اتفاقية تبادل جديدة.

وقال مستشار السياسة الخارجية للكرملين يوري أوشاكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا الاتفاق خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

ورغم استمرار التوتر السياسي، تواصل موسكو وواشنطن تنفيذ عمليات تبادل الأسرى.

وقال أوشاكوف: "هذه مبادرة إنسانية مهمة".

ووصف مستشار الكرملين المحادثة التي تمت بين الرئيسين بأنها بناءة ومنفتحة، مضيفا أنها استمرت ساعتين وخمس دقائق.


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