جماعة الحوثي: عملياتنا ضد إسرائيل لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

فرض حظر بحري على ميناء حيفا بسبب مجازر إسرائيل بغزة



أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان عسكري مصور تلاه المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، مساء الاثنين، إن الخطوة تأتي إنها ردًا على تصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي على غزة، وارتكابِ العشرات من المجازر يوميًّا ووقوع المئات من الشهداء في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلًا وردًا على استمرار الحصار والتجويع وردًا على رفض إسرائيل إيقاف عدوانها ورفع حصارها.

ودعا سريع، الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ضمن بنك الأهدافِ.

وأشار سريع، إلى أنَّ هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في فرض الحصار على ميناء إيلات وتوقفه عن العمل.

وتابع: «لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعمًا وإسنادًا لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومتِه».

وشدد على أن عملياتهم لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.