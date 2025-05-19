أحمد دياب: خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي وتخفيف العقوبة قراران صحيحان مليون%

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن إلغاء خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي، قرار قانوني سليم.

صرح دياب عبر قناة MBC مصر مساء الإثنين "لا نملك إلا الوضوح والصراحة"، مشيرا "بعد انتهاء الجولة التي شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أصدرت إدارة المسابقات برابطة الأندية العقوبات الكاملة للجولة ومنها ثلاث عقوبات ضد الأهلي".

وأضاف "بعد تقديم شكوى من الأهلي وعرضها على مجلس الرابطة، تقرر تخفيف العقوبة وإلغاء خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم".

وشدد "كلا القرارين صحيح مليون% وفقا لبنود في اللائحة المعتمدة منذ بداية الموسم ولم يتم تعديلها وسط الموسم مثلما تردد، بل اعتمدها 18 ناديا قبل انطلاق المسابقة، فاللائحة معلنة للجميع، ومنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة".

وأشار "من حق الطرفين الاستئناف ضد هذا القرار، ومن الوارد أن تصدر المحكمة الرياضية قرارا لصالح أحد الطرفين".

وأوضح أحمد دياب "العقوبات تتخذ استنادا على تقرير الحكم ومراقب المباراة، وبعدها نتسلم احتجاجات وشكاوى من الأندية، ويتم تخفيض بعض العقوبات، وعقوبات أخرى تعرض على مجلس الإدارة حسب الواقعة والشكوى أو الاحتجاج المقدم".

وأشار أيضا "حق التخفيف موجود، ويحدث في عقوبات عديدة، ولها طرق عديدة في الاحتجاج والشكوى والتظلم، وحسب الملابسات يتم اتخاذ القرار النهائي".

وأتم أحمد دياب "أي قرار طالما وفقا للائحة من الوارد أن يصب في مصلحة ناد على حساب آخر، ليس من باب الموازنة بل سعي كل ناد للحفاظ على مصالحه".