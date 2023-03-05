تموين بني سويف: تحرير 17 محضرا لضبط لحوم غير صالحة وألبان فاسدة

قال المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، إن الحملات اليومية التي تنفذها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية؛ لمراقبة الأسواق، أسفرت عن تحرير 6 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية؛ لحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وأكد التحفظ على 250 لتر ألبان فاسدة بأحد معامل الألبان، و57 كجم زبدة غير صالحة، و45 عبوة توم مهروس مجمد زنة العبوة 120 جم منتهية الصلاحية وغير صالحة، و20 كجم مخللات فاسدة، و40 كجم سردين مملح غير صالح، و5 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وكشف عن تحرير 4 محاضر لجزارين؛ لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على كمية قدرها 20 كجم لحوم، وتحرير 6 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية؛ لعدم حمل شهادة صحية سارية صادرة من وزارة الصحة؛ للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، وفور صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتعديل سعر بعض المنتجات، وجه وكيل وزارة التموين، الإدارات التموينية والمكاتب الفرعية باتخاذ اللازم، والمرور على جميع محطات البنزين؛ لمتابعة عمل المحطات، وانتظام عملها، وإجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية التي تم تعديل أسعارها بالمحطات، وإعداد تقارير بأرصدة الخزانات لإعداد تقرير مجمع على مستوى المحافظة لحساب فروق الأسعار المستحقة عن تلك الأرصدة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر ضد إحدى محطات الوقود لتجميع 20 ألف لتر سولار مدعم لغرض إعادة بيعهما بالسوق السوداء والتربح، وتم التحفظ على كمية السولار المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وأشار إلى تحرير 5 محاضر ضد المسئولين عن محطات بنزين؛ لوجود عجز في طلمبات تموين السيارات للمواطنين بعد إجراء المعاينة من قبل المختصين بالموازيين ومعاينة الطلمبات.

وأكد تحرير محضر للمسئول عن إحدى محطات البنزين للغلق وعدم الانتظام بالعمل، ومحضرين ضد المسئولين عن محطات البنزين؛ لعدم الانتظام بقيد كميات الوارد والمنصرف والرصيد للمحطة من المواد البترولية بسجل 21 بترول المعتمد للمحطة، ومحضر ضد مسئول عن طلمبات الرصيف لتموين السيارات؛ لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو ترخيص من الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية، وسحب 7 عينات لمواد غذائية لفحصها معمليا.