 تير شتيجن يحسم الجدل: مستمر مع برشلونة الموسم المقبل - بوابة الشروق
الأحد 1 يونيو 2025 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تير شتيجن يحسم الجدل: مستمر مع برشلونة الموسم المقبل

كريم صلاح
نشر في: الأحد 1 يونيو 2025 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 1 يونيو 2025 - 5:39 م

حسم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة، مؤكدًا استمراره مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، رغم التقارير التي تتحدث عن نية النادي التعاقد مع حارس جديد.
وفي مؤتمر صحفي عقده في معسكر المنتخب الألماني، قال تير شتيجن: "لم يتحدث إليّ أحد بخصوص الرحيل، وأنا واثق من بقائي في برشلونة الموسم المقبل".
وأضاف الحارس الدولي أن التنافس في مركز حراسة المرمى طبيعي في نادٍ بحجم برشلونة، قائلاً: "حالياً أنا وإيناكي بينيا فقط في هذا المركز، ومن سينضم لاحقاً عليه أن يثبت نفسه".
كما أبدى تفهمه لرغبة النادي في تعزيز صفوفه، مؤكدًا أنه سيواصل القتال للحفاظ على مركزه الأساسي.
ونفى تير شتيجن وجود أي تواصل مع المدرب الجديد هانز فليك، موضحًا أن تركيزه منصب حالياً على مشاركته مع منتخب ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.
وأكد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب 8 أشهر، قائلاً: "عدت بأفضل حالة ممكنة".
كما عبّر عن امتنانه للمدرب يوليان ناجلسمان على ثقته بعد اعتزال مانويل نوير، مشددًا على استعداده للمرحلة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك