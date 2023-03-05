أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن المساجد توسعت في الأنشطة الدعوية والقرآنية، وسيتضاعف ذلك في شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد بجميع محافظات الجمهورية إقامة الشعائر، وإقامة صلاة التراويح بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

وقال جمعة، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظات القاهرة الكبرى ومديري إدارات الجيزة، إن إقامة صلاة التهجد ستكون في أكثر من 10 آلاف 450 مسجدًا، والاعتكاف بأكثر من 6200 مسجد بالجمهورية، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بـ27 محافظة.

وكشف عن عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة بـ19محافظة، وتشهد أسابيع الشهر الفضيل إقامة برنامج المنبر الثابت بـ1000 مسجد بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بالإضافة إلى الدروس اليومية بالمساجد.

ووجه وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، ببدء المرحلة الثانية من حملة النظافة والتعقيم الواسعة استعدادًا للشهر الفضيل والتي ستنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى نهاية شهر شعبان.

وشدد جمعة، على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، فخدمة بيوت الله -عز وجل- شرف لنا، ونعمل على تهيئتها على أفضل وجه للشهر الكريم.

ونوه بأن الأمانة عظيمة وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية.

وحذر جميع الأئمة والخطباء من الخروج عن موضوع الخطبة أو التعرض لأي شخص أو جهة أو مؤسسة.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف بما في ذلك وقفه عن الخطابة وصعود المنبر وأي عمل دعوي، والمساءلة الإدارية أو التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تنتهي بإنهاء خدمته.