أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن هناك توجيه دائم للشركات بالبحث عن مجالات عمل خارج البلاد، وهو ما قامت به شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ مشروع للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالي 8.4 مليار جنيه مصري، وكذلك فوز المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية بمناقصة في إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا.

وأوضح عصمت، في بيان اليوم، أن هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والقدرات الإنتاجية والإمكانات المتاحة لدى الشركات مع تطويرها وتحسين أداءها، في إطار السياسة العامة للدولة لتعظيم استغلال الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.

كانت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي تسلمت مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة، والذي نفذته شركة مختار إبراهيم، واعتبرته الشركة العمانية أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتضمن خط نقل للمياه بطول يبلغ 230 كم، مع إنشاء 15 خزانا بسعة تخزينية تصل إلى 451 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ بطاقة قصوى تصل إلى 144,000 م3/يوم.