مصادر بشركة مياه قنا: جهات رقابية تحقق فى تعيين أحد الموظفين لأقاربه

• موظف الشركة: 1600 شاب من قريتي تقدموا للوظائف وأبناء أخوتى وجيرانى ضمن الراسبين

كشفت مصادر بداخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، عن تحقيق أجهزة رقابية في ما تم تداوله، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعى حول تعيين مدير التعاقدات بالشركة نحو 20 شخصا من أقاربه فى المسابقة الأخيرة التى أعلنت الشركة نتيجتها منذ أيام، وهو ما أحدث حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، قد تقدم بطلب إحاطة لوزيرى القوى العاملة والإسكان، بشأن شبهات ووقائع فساد فى تعيين أحد الموظفين بالشركة لأقاربه وأصدقائه فى المسابقة الأخيرة.

وفى أول رد له قال رمضان حسنى العمدة، مدير التعاقدات بشركة مياه الشرب، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، إن شركة مياه الشرب أعلنت عن حاجتها لتعيين وظائف بـ1151 وظيفة، طبقا لدراسة قطاع الموارد البشرية عن احتياجات الشركة، لتغطية عدد من مشروعات حياة كريمة، وتقدم لهذه المسابقة 36 ألفا و30 شابا، وهو العدد الأكبر الذى يتقدم فى مسابقة لشركة مياه الشرب، وتم فرز تلك الطلبات وفتح باب التظلمات ليصل إجمالى الذين تنطبق عليهم الشروط فى دخول الاختبار التحريرى 28 ألفا و180 شخصا.

وأضاف حسنى: "الاختبارات تمت على مرحلتين من قبل الشركة القابضة دون تدخل أو وساطة من أى شخص من أبناء محافظة قنا، وأعلنت الشركة أسماء من اجتازوا الاختبارات التحريرية وكان عددهم 10 آلاف و134 شابا وفتاة، وتمت المرحلة الأخيرة من الاختبارات بالمقابلات الشخصية وأشرفت عليها لجنة من أساتذة جامعة جنوب الوادى والمحافظة والشركة القابضة ولم أكن ضمن لجنة التقييم".

وتابع حسنى: "طبيعى أن تحدث حالة من الغضب لدى الذين لم يحالفهم الحظ فى الاختبار نظرا لكثرة أعداد المتقدمين للمسابقة، وقلة أعداد الناجحين وهو ما أحدث حالة من الغضب الشديد وتسبب فى وقوع ضرر نفسى ومعنوى عليا شخصيا واتهامى بتعيين أقاربى على غير الواقع".

وكشف حسنى، أن عدد المتقدمين لمسابقة الشركة من قريته الترامسة التابعة لمركز قنا نحو 1600 شاب وفتاة، وكان منهم من حالفه الحظ وأيضا كثيرون كانوا من الراسبين بينهم أبناء أخوتى وأبناء عمى وجيرانى ومستعد لأية تحقيقات".

واختتم حديثه: "ما حدث على صفحات التواصل من انتشار ورقة بتعيين أقاربى جعل الناس تنقسم إلى قسمين، منهم من جعلنى بطلا، وأخرون أعتبرونى استغليت وظيفتى، وأنا سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساءوا إلى وشهروا بي".

النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، أكد لـ"الشروق"، أن "هناك جهات وأجهزة رقابية تحقق فى الواقعة، ونحن فى انتظار انتهاء التحقيقات، فإن شابت المسابقة أي فساد فنحن مع إلغائها فورا، فنحن حتى الآن غير متأكدين من صحة الواقعة وعرفناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى".

وقال الأحمر: "نحن نثق فى نزاهة الجهات التى تقوم بالتحقيق فى هذه الواقعة، فحن نقدر أن عدد كبير من الشباب تقدموا للمسابقة وتم اختيار نحو ألف منهم فطبيعى أن تكون هناك حالة غضب لدى من لم يحالفهم الحظ، لذلك علينا جميعا الانتظار لحين انتهاء الأجهزة الرقابية من عملها".