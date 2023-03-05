تنظم مجلة (الصين اليوم) ومعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الأربعاء، ندوة بعنوان "واقع وآفاق الشراكة الاستراتيجية الصينية- العربية في العصر الجديد"، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورتين السنويتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وستناقش الندوة، التي تنفذها مجموعة بيت الحكمة للثقافة، مختلف جوانب العلاقات الصينية- العربية، وخاصة بعد الانعقاد الناجح للقمة الصينية- العربية الأولى في السعودية في ديسمبر 2022 والتي صدر عنها ثلاث وثائق مهمة، وهي إعلان الرياض، والخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والدول العربية، ووثيقة تعميق الشراكة الإستراتيجية الصينية-العربية من أجل السلام والتنمية.

وتبحث الندوة سبل تعزيز الصين والدول العربية لموقعهما كقوة إيجابية هائلة للمحافظة على السلام العالمي وتعزيز الإنصاف والعدالة، والعمل معاً على تعزيز التنمية الاجتماعية لكلا الجانبين من خلال البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

ويشارك في الندوة، التي تقام الأربعاء حضوريا في القاهرة وافتراضيا في الصين وعدد من الدول العربية، نخبة من المسؤولين والخبراء من الصين والدول العربية، ومنهم: قاو آن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، تشاو ليانج، الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر، الدكتور محمد كمال، المدير العام لمعهد البحوث والدراسات العربية، هو باو مين، رئيس دار مجلة (الصين اليوم)، الدكتور محمد شوقي عبد العال، الوكيل الأول للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المصري، الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، السفير علي الشريف، رئيس اتحاد جمعيات الصداقة العربية- الصينية.

كما يشارك الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسين بن طلال، الدكتور قاسم المحبشي أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بجامعة عدن، الدكتور حسام الدين سالم جابر، الباحث والمحاضر في العلاقات الدولية بالبحرين، الدكتور ما فو ده الأستاذ في جامعة شيآن للدراسات الدولية بالصين، الأستاذ أحمد سلام، المستشار الإعلامي السابق بسفارة مصر لدى الصين، الأستاذ وارف قميحة، رئيس جمعية طريق الحوار اللبناني- الصيني، ويديرها الدكتور أحمد السعيد.