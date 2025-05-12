الخارجية الأمريكية: ترامب يعتزم إعلان قرارات مهمة خلال زيارته للمنطقة

تحدث مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الخليجيين والإقليميين في مجالات الأمن والاستثمار والاقتصاد.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة تسعى لتكثيف التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، مثل الحرب في غزة، بالإضافة إلى التوترات في الملف الإيراني.

وأوضح أنّ الرئيس ترامب يعتزم الإعلان عن قرارات هامة خلال الزيارة، لكنه أكد أنه لا يمكنه الإفصاح عن التفاصيل في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية، وهو ملف تعمل عليه الحكومة الأمريكية بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تطبيق سياسة "أقصى ضغط" ضد طهران، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة النووية والنفوذ الإيراني في المنطقة.

ونوه بأن ترامب سيبحث مع حلفائه الخليجيين تداعيات سعي إيران للحصول على سلاح نووي، وهو ما يمثل خطاً أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.