• حوّل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية مؤقتة ونفذ حملة اعتقالات بعد انسحاب قصير الأربعاء، وفق شهود عيان للأناضول

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، اقتحام بلدة جبع جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحوّل عدداً من منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية مؤقتة، ونفذ حملة اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة من عدة محاور، وداهمت منازل المواطنين، وأجبرت سكانها على إخلائها، قبل تحويلها إلى مواقع عسكرية مؤقتة.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال عمليات التفتيش والاقتحام، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في أحياء البلدة.

والأربعاء، انسحبت قوات الجيش من بلدة جبع بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، قبل أن يعاود اقتحام البلدة من جديد.

​​​​​​​

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية المقتحمة للبلدة أقدمت على تكسير أبواب "مسجد المصطفى" وألحقت به أضرارا جسيمة، ووصفت ذلك بـ"العدوان الخارق لكافة المواثيق الدولية".

وتأتي الاقتحامات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية لا سيما محافظة جنين، والذي يترافق مع حملات دهم واعتقال وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 والتي استمرت عامين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.​​​​​​​