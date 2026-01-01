قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخر، الخميس، في قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة اتصال رسمية مع إسرائيل) أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب خطاب محمد سرحان ضراغمة (26 عاما) برصاص الاحتلال في اللبن الشرقية".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد شاب وإصابة آخر من القرية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكدت مصادر محلية لـ"وفا" أن الشاب استُهدف قرب المدخل الجنوبي للقرية على شارع نابلس–رام الله، فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمستقرة، ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وفي سياق متصل، ذكرت "وفا" أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الأربعاء، قرية اللبن الشرقية برفقة جرافة عسكرية، وأغلقت عددا من الطرق الفرعية، ونفذت عمليات تخريب في سهل القرية، قبل أن تغلق المدخل الرئيسي بالسواتر الترابية.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا في تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة إلى 1105، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب، وما يفوق 21 ألف حالة اعتقال، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.



