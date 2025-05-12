العثور على جثة شخص مجهولة الهوية في ترعة بالفيوم

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية تطفو فوق المياه بترعة الياس بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز شرطة الفيوم، تم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة الياس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بحر الياس، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين عدم وجود أي أوراق أو بطاقة شخصية تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة كشف هويته وملابسات وفاته.