سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قبول طائرة هدية من دولة قطر إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين صباح اليوم إنه ليس من النوع "الغبي" الذي يرفض طائرة كهدية مجانية.

وأضاف: "نعطي أشياء بالمجان ونأخذ أشياء أخرى مجانا، هذا وضع طبيعي ويساعد الجميع".

واعتبر ترامب أن قطر "تقدم بادرة لطيفة" مبديا "احترامه" للقيادة القطرية.

وذكر أن "الولايات المتحدة قدمت الكثير والكثير من المساعدات من أجل أمن وسلامة قطر على مدار السنوات الماضية".

وأشار إلى فخامة الطائرات التي تستخدمها دول الخليج مقابل الطائرات الأمريكية، موضحا أن قطر تشتري كثيرا من طائرات بوينج "يعرفونها جيدا ويشترون المزيد منها، وفكروا أن يهدونا واحدة".

يُذكر أن ترامب سبق وأعلن أن قطر ستهدي طائرة "بوينج 747" لوزارة الدفاع الأمريكية، وذلك على منصة "تروث سوشيال".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الهدايا المقبولة سيتم استلامها وفقا للقانون، وبشفافية كاملة.