تعيين محامي ترامب في محاكمته عام 2024 قائما بأعمال أمين مكتبة الكونجرس

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين، تعيين تود بلانش نائب المدعي العام الذي مثل ترامب خلال المحاكمة الجنائية عام 2024 قائما بأعمال أمين مكتبة الكونجرس.

ويحل بلانش محل أمينة المكتبة المخضرمة كارلا هايدن، التي أقالها البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسط انتقادات من بعض المحافظين بأنها كانت تقدم أجندة "اليقظة".

ويستخدم مصطلح أجندة اليقظة للدلالة على تحركات اجتماعية وسياسية وثقافية تركز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الأقليات وتحدي الهيمنة الثقافية والاجتماعية.

وتم تعيين بلانش المسئول الثاني في وزارة العدل بعد أن عمل كمحامي دفاع جنائي للدفاع عن ترامب في قضيتين رفعتهما وزارة العدل إبان عهد إدارة بايدن.

وشغل بلانش منصب مدع اتحادي سابق، وكان شخصية رئيسية في فريق الدفاع عن ترامب في محاكمته في نيويورك، والتي انتهت بإدانته في 34 تهمة جنائية.

وتم تعيين بريان نيفيس، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وكبير المستشارين في مكتب بلانش، مساعدا لأمين المكتبة بالإنابة، وفقا لأربعة أشخاص اطلعوا على تعيين بلانش.

وقال الأشخاص الأربعة إن بول بيركنز، نائب المدعي العام المساعد والمحامي المخضرم في وزارة العدل، أصبح الآن القائم بأعمال سجل حقوق الطبع والنشر ومدير مكتب حقوق النشر. بالولايات المتحدة.

ويحل بيركنز محل شيرا بيرلموتر، التي أقالتها إدارة ترامب مطلع الأسبوع الجاري.

وتحدث الأشخاص الأربعة إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، تخلص ترامب من المسئولين الذين يعتبرهم معارضين له ولأجندته.