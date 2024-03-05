وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض منصة "أيادي مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، الذي أقامته وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، بإحدى قاعات العرض بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون، والذى يشمل منتجات السجاد اليدوي والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.



وخلال التفقد، استمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، مثل السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، ومشغولات التريكو والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين والعارضين الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات وذلك بقرية الفواخير بالقاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم منصة أيادي مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي أسواق مصر، وزيادة فرص المشاركة في المعارض الدولية والمحلية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بوحدات "أيادي مصر" بالمحافظات.



وقال وزير التنمية المحلية إن منصة "أيادي مصر" تضم الآن حوالي 8 آلاف منتج من جميع المحافظات المصرية وتم تسجيل حوالي 2000 شاب من المنتجين والحرفيين.



ومن جانبه، أشار محافظ الفيوم، أن المحافظة دربت منتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا الجامعات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظة، كما تم إضافة منتجي الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.



وأضاف الأنصاري، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المجتمعات المحلية.