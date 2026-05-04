القيادة المركزية الأمريكية: سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز «بنجاح»، مشيرة إلى أنها «في طريقهما الآن بأمان إلى وجهتهما».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن «مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حاليا في الخليج العربي، بعد عبورها مضيق هرمز؛ دعمًا لعملية الحرية».

وأشارت إلى أن «القوات الأمريكية تُسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية».

وذكر التلفزيون الرسمي أن البحرية الإيرانية منعت سفنا حربية «أمريكية—إسرائيلية» من دخول مضيق هرمز اليوم الاثنين، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من ميناء جاسك المطل على خليج عمان، بعد أن تجاهلت تحذيرات طهران.

لكن باراك رافيد مراسل موقع «أكسيوس»، ذكر أن مسئولًا أمريكيًا كبيرًا ‌نفى أن تكون صواريخ إيرانية قد أصابت سفينة أمريكية.

وكان الجيش الإيراني قد حذر اليوم الاثنين القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرشاد سفن عالقة في الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتخرج بأمان.

ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر بشأن خطة مساعدة السفن وطواقمها العالقة في هذا الممر المائي الحيوي، والتي تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأخرى، بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاع الصراع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أمس الأحد: «أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة».

‬وردت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية بإبلاغ السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي تحرك بدون التنسيق مع الجيش الإيراني.

وقال علي عبد اللهي علي آبادي، قائد القيادة الموحدة في بيان: «أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز مسئوليتنا، وأن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات ⁠المسلحة».

وأضاف: «ننذر أي قوات مسلحة أجنبية، خاصة الجيش الأمريكي المعتدي، بأنه ستتم مهاجمتها إذا حاولت الاقتراب والدخول إلى مضيق هرمز».

وتمنع إيران مرور جميع السفن تقريبا من الخليج باستثناء السفن التابعة لها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى قطع حوالي خمس شحنات النفط والغاز في العالم وارتفاع أسعار النفط 50 بالمئة أو أكثر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تحاصر بدورها الموانئ الإيرانية للضغط على طهران، إنها ستدعم جهود مساعدة السفن العالقة بنحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة متمركزة في البر والبحر إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة.

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان: «دعمنا لهذه المهمة الدفاعية ضروري لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، بينما نواصل أيضا الحصار البحري».