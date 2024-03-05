ألمانيا: أطقم الأمن يشاركون في إضراب موظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا

تعتزم نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، تشديد الإضراب التحذيري المزمع في قطاع النقل الجوي لدى شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

جاء ذلك مع إعلان النقابة، اليوم الثلاثاء، عن دعوة أطقم الأمن الجوي في مطاري فرانكفورت، وهامبورج إلى الإضراب بالتزامن مع الإضراب المزمع لموظفي الخدمة الأرضية في أكبر شركة طيران ألمانية بعد غد الخميس.

ومن المتوقع بذلك أن لا يتمكن المسافرون من دخول هذه المطارات من عند البوابات الخارجية.

يذكر أن أطقم الأمن الجوي هم موظفون متعاقدون مع شركات خاصة؛ ويقوم هؤلاء الموظفون بناء على تكليف من الشرطة الاتحادية بتفتيش المسافرين والموظفين والأمتعة عند مداخل منطقة الأمان.

ويبدأ الإضراب التحذيري لموظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا في الأقسام التقنية، مساء غد الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة وعشر دقائق صباح يوم السبت المقبل، الأمر الذي سيؤثر بالدرجة الأولى على رحلات الركاب يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويشار إلى أنه حتى قبل أن تعلن فيردي عن تشديد الإضراب، كانت لوفتهانزا أعلنت أنها تتوقع إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، ولا سيما في محوريها الرئيسيين فرانكفورت وميونخ.

وكان متحدث باسم الشركة، صرح في وقت سابق من اليوم بأن من المتوقع أن يتم إلغاء حوالي 1000 رحلة في كل من المحورين يومي الخميس والجمعة، الأمر الذي سيؤثر على نحو 100 ألف راكب في كل مطار.

وأضاف المتحدث، أن الشركة تسعى إلى تقديم من 10 إلى 20% من جدول الرحلات الأصلي، مشيرا إلى أن الشركة أخذت هذه الإلغاءات في الاعتبار خلال إعداد جداول الرحلات.