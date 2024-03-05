محافظ جنوب سيناء يشارك في افتتاح الجناح المصري ببورصة برلين السياحية

شارك اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في افتتاح الجناح المصرى المشارك في بورصة برلين السياحيةITB" International Tourism Bourse والذي شهد افتتاحه اليوم أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وتستمر فعاليات بورصة برلين السياحية خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها وزارة السياحة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظ جنوب سيناء، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العاملين في مجال السياحة.

وحضر الافتتاح السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرصه على المشاركة في بورصة برلين السياحية كونها تعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية، ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالميا، مشيرا إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن تتويج مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة والذي جاء تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء، والعديد من المشروعات العملاقة التي تتم على أرض شرم الشيخ وكذلك مدى الالتزام بالمعايير العالمية في السياحة والضيافة وتحويلها إلى مدينة ذكية صديقة للبيئة.

وذكر أن التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات حصدتها المدينة على مدار سنوات، وتحتفظ شرم الشيخ لنفسها بمكانة خاصة لدى السائحين من كل دول العالم فنجدهم يجعلونها مقصدًا لرحلاتهم وإجازاتهم قبل غيرها، نتيجة لجمالها وتميزها على البحر الأحمر بموقع لا مثيل له.

وذكر أن ذلك سيكون له عظيم الأثر هذا العام في جذب العديد من السائحين من مختلف دول وجنسيات العالم، مضيفا أن اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل ازدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية، ما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي، وتم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.

وحظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وتم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح

ويشارك بهذه البورصة 181 دولة حول العالم والتي تتنافس فيما بينها لإبراز منتجاتها السياحية وما تملكه من مقومات مميزة، ويتجاوز عدد العارضين بها 10 آلاف عارض من الدول المختلفة، ويصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 170000 زائر منهم 110 ألف زائر

مهني وأكثر من 1000 مشترك، إلى جانب الحضور الإعلامي من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون يمثلون 30 دولة.