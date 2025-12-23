 الفيضانات تضرب مناطق بجنوب فرنسا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الفيضانات تضرب مناطق بجنوب فرنسا

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 4:24 م

تعرضت مناطق بجنوب فرنسا لفيضانات قوية قبل عيد الميلاد.

وقالت خدمة الإنذار الفرنسية اليوم الخميس، إن منطقة هيرولت تعرضت "لفيضانات استثنائية" بالقرب من مدينة مونبيليه.

ووصفت المسئولة المحلية شانتال موشيه الوضع بأنه من المرجح أن يكون الأسوأ منذ أكثر من 30 عاما.

وتم تفعيل أعلى مستوى تحذير في المنطقة، على الرغم من انحسار المياه الآن. وقد انقطع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل، كما غمرت المياه الطرق. وقالت موشيه إن التنقل في المنطقة مازال صعبا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

ويشار إلى أن مناطق من مونبيليه غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة. ولأسباب تتعلق بالسلامة، استمر إغلاق سوق عيد الميلاد والمتنزهات وحديقة الحيوانات.

