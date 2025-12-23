مقتل 5 أشخاص في حادث منجم فحم بشمال شرق الصين

تأكدت وفاة الأشخاص الخمسة المحاصرين إثر حادث منجم فحم وقع أمس الأول الأحد في مقاطعة هيلونججيانج بشمال شرق الصين، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب الدعاية في مدينة جيشي، أن "فيضانا وقع عند حوالي الساعة الرابعة والنصف من صباح أمس الأول الأحد في منجم داتونجقو للفحم، التابع لشركة هيلونججيانج فنجيوان المحدودة للتعدين في المدينة.

وبعد عمليات إنقاذ مكثفة، تم العثور على جثث جميع الأفراد الخمسة، بدون وجود أي علامات تدل على أنهم على قيد الحياة.

ويتم حاليا اتخاذ تدابير الاستجابة بعد الحادث، مع إجراء تحقيق لتحديد أسباب وقوعه.