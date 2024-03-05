محافظ دمياط تفتتح معرض السلع الأساسية أهلا رمضان

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض السلع الأساسية «أهلا رمضان» بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط اليوم، أنها تفقدت المعرض، والذي يأتي بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين على مساحة 700 متر بإجمالي 25 باكية، حيث تضمن جميع السلع الغذائية، والياميش، والمجمدات، والفاكهة، والخضروات، والدواجن والبيض، كما اطمأنت المحافظ على توافر جميع السلع بجودة مناسبة، وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب خصم تصل إلى 20%.

وحرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع التجار، كما هنأتهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكدت ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور.

وأشارت إلى أن تلك الجهود في إطار توجيهات الدولة لإتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم تجهيز معارض أهلاً رمضان بالمدن على مستوى المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين بجميع المناطق.

كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، التأكد من توافر السلع، وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، لافتة إلى أن هذا الملف توليه الدولة اهتمام بالغ خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الإدارة المثلى لتلك المنظومة.