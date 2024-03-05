إنتر ميلان يهزم جنوه ويقترب خطوة من لقب الدوري الإيطالي

قطع إنتر ميلان خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جنوه 2 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين.

وحسم إنتر ميلان فوزه في الشوط الأول حيث تقدم لاعب الوسط الألباني كريستيان اصلاني بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني رد المكسيكي يوهان فاسكيز بالهدف الوحيد لجنوه في الدقيقة 54.

ورفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس، والذي خسر أمس الأحد أمام مضيفه نابولي 1 /2، وتوقف رصيد جنوه عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل إنتر ميلان فوزه العاشر على التوالي في 2024 على مستوى كافة المسابقات من بينها تسعة انتصارات متتالية في الدوري المحلي وانتصار وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ولم يعرف إنتر ميلان طعم الخسارة في الدوري الإيطالي منذ هزيمته أمام ضيفه ساسولو 1 /2 في 27 سبتمبر الماضي ، وهي الهزيمة الوحيدة له هذا الموسم مقابل 23 انتصارا وثلاثة تعادلات.

وسجل إنتر ميلان خلال مسيرته المبهرة 69 هدفا ليصبح صاحب أقوى خط هجوم مقابل استقبال شباكه 13 هدفا فقط ليصبح أيضا صاحب أقوى خط دفاع.