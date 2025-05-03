ارتفعت قيمة الواردات من الذرة خلال شهر يناير الماضي، بنسبــة 38.8% لتسجل نحو 230.7 مليون دولار، مقابل 166.3 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بزيادة قيمتها 64.46 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصلت "الشروق" على نسخة منها.

وكان إجمالى قيمة الواردات من الذرة قد تراجع بنسبة 8.5%، خلال العام الماضي 2024، لتسجل نحو 2.26 مليار دولار، مقابل 2.47 مليون دولار خلال عام 2023، بانخفاض قدرة 209.04 مليون دولار.

وتعد الذرة إحدى أهم مكونات أعلاف الماشية والدواجن، حيث تنتج مصانع الأعلاف مزيجًا من علف الدواجن يتكون من 70% ذرة صفراء، و19.4% فول الصويا، و3.4% نخالة قمح، و1.9% إضافات، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وتحتاج مصر كميات من الذرة الصفراء اللازمة لإنتاج الأعلاف لصناعة الثروة الحيوانية سنويا بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن، تنتج منها كميات محدودة محليا.

وسجلت واردات مصر من الذرة الصفراء نحو 5.7 مليون طن خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 4.7 مليون طن في الفترة المماثلة من العام السابق، ورغم ارتفاعها لكنها مازالت أقل من متوسط الواردات خلال السنوات الخمس الأخيرة الذي يبلغ 6.1 مليون طن، وأقل من أعلى مستوى تاريخي سجلته في أول تسعة أشهر في عام 2018 بواقع 6.9 مليون طن.

واستعادت البرازيل مكانتها على رأس قائمة أكبر موردي الذرة الصفراء إلى مصر خلال العام الماضي، بعد أن فقدتها في العام السابق لصالح أوكرانيا، وصدرت ما يتجاوز 4.7 مليون طن مثلت 56% من إجمالي واردات مصر، مقابل 1.5 مليون طن العام السابق.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بعد البرازيل في ترتيب قائمة الموردين خلال العام الماضي بإجمالي 2.6 مليون طن؛ مثلت نحو 31% من إجمالي واردات الفترة، وبأقل من واردات العام السابق بنحو 200 ألف طن.