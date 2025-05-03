رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مساء السبت، تقدمه باستقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا».

وقال في بيان استقالته، إنه «بذل كل ما استطاع من جهد للمساهمة في معركة استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن».

وذكر أنه «واجه الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق».

وأضاف: «إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية».

واختتم: «وفاء لقيمي ولما عاهدت الله عليه في قسمي، وحرصاً ممني على وحدة مكونات الدولة اليمنية كافة، لتوجيه جهودها لمستوى يرتقي لتضحيات شعبنا وصبره وتوقه للخلاص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، فإني أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، وأضعها أمامكم وأمام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متمنياً لمن يكلف بعدي كل التوفيق والنجاح».