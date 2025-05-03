رئيس أكاديمية الفنون تشهد تخريج الدفعة 26 من الدارسين بإدارة الموسيقات العسكرية

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شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، حفل تخرج الدفعة الـ26 من الدارسين بإدارة الموسيقات العسكرية بالمعهد العالي لموسيقى الكونسيرفاتوار، تحت إشراف الدكتورة نسرين رشدي عميد المعهد، والدكتور علاء سلامة مشرف ومدير الدورة، ضمن الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون وحرص الأكاديمية على التعاون المثمر والبناء مع هيئات وقطاعات الدولة المصرية كافة.

وأعربت جبارة، عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين المؤهلين للقوات المسلحة.

وتوجهت بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس بمعهد الكونسيرفاتوار؛ لجهودهم ودورهم التعليمي المتميز.

وأكدت أنه بفضل جهودهم تم تخريج 26 دفعة مؤهلة، وعلى قدر كبير من المهارة والحرفية.