رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء العنف والمعاناة في غزة

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والمعاناة في غزة.

وقال فرانسيس في الجلسة العامة للجمعية العامة حول استخدام حق النقض: "أولا وقبل كل شيء، يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. يجب أن يتوقف القصف الآن"، ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثي"، وسلط الضوء على عدد القتلى "المروع" وتأثيره على الأطفال والعائلات.

وقال فرانسيس: "أشعر بالصدمة والرعب إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص أثناء صرف إمدادات المساعدات، غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي".

وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء العمليات البرية الإسرائيلية المعلقة في رفح، حيث يقيم الآن ما يقرب من 5ر1 مليون شخص، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء.