مقتل 50 من مسلحي الشباب في عملية عسكرية بجنوب الصومال

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، مقتل أكثر من 50 من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مخططة بمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء عن العدالة قوله، إنه "تم اعتقال 20 من العناصر الإرهابية في اليوم الرابع من سلسلة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني بالتعاون مع قوات دواريش ولاية جوبالاند".

وأضاف "يواصل الجيش الوطني وقوات ولاية جوبالاند البواسل لليوام الرابع على التوالي ملاحقة فلول الخوارج في الغابات، وقد قُتل أكثر من 50 من العناصر الإرهابية وتم أسر حوالي 20 آخرين، وتحرير العديد من المناطق".

ووفق الوكالة، "أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي في القرى والمناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى عن مقتل العديد من عناصر وقيادات مليشيات الخوارج واعتقال آخرين".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.