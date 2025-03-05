جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

نجحت إدارة الجمارك بمطار برج العرب الدولي في ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وذلك بحسب بيان من مصلحة الجمارك اليوم.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طيران خطوط "ويز إير"، اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبيّن وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة في حقيبته.

قام متولي الرياشي، مدير إدارة الجمارك، بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، فتبين وجود نحو 20 هاتفًا محمولًا، تشمل: 8 هواتف محمولة ماركة "آيفون 13 برو ماكس"، و5 هواتف محمولة ماركة "آيفون 13 برو"، و7 هواتف محمولة ماركة "آيفون 13". وتُقدر التعويضات المستحقة بحوالي 419.42 ألف جنيه.

قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025. وتقدم الراكب بطلب تصالح، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.