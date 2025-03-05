 هيرتسي هاليفي يستقيل رسميا اليوم وإيال زامير يؤدي اليمين كرئيس أركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيرتسي هاليفي يستقيل رسميا اليوم وإيال زامير يؤدي اليمين كرئيس أركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:29 م

استقال الليفتنانت جنرال، هيرتسي هاليفي، بصورة رسمية اليوم الأربعاء، من منصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قاما رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليصير رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.

ويبلغ زامير من العمر 59 عاما، وكان يشغل من قبل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وكان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.

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