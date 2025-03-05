ماذا قالت إسرائيل عن مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة؟

هاجمت إسرائيل، البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة حول التطورات في فلسطين، زاعمة أنه "فشل في معالجة حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر"، وحثت دول الإقليم على "التحرر من قيود الماضي والتعاون لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة".

كما رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية، وأدان قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لغزة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال متحدث الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين إن "البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة غير العادية يفشل في معالجة حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، ويظل متجذرًا في نظريات عفا عليها الزمن".

وانتقد مارمورستين، في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، عدم ذكر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023، وعدم وجود أي إدانة لحركة حماس "رغم التهديد الذي تشكله لإسرائيل والمنطقة"، وفق زعمه.

كما انتقد ما اعتبره "اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية والأونروا"، مستمراً في ادعاء الأكاذيب الإسرائيلية بشأن تهم الفساد ودعم الإرهاب التي توجهها لهما.

وادّعى متحدث الخارجية الإسرائيلية أنه "على مدى 77 عامًا، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كبيادق ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بوضع ’لاجئ’ إلى الأبد"، بحسب زعمه..

كما ادعى أنه "الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة، دون أن تمنحها فرصة عادلة، واستمرّت في توجيه اتهامات فارغة لإسرائيل".