مجلس الوزراء القطري يرحب بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، رحب المجلس في بداية الاجتماع بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة، بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تعزيز الموقف العربي الرافض لمخططات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، والساعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإعادة إعماره.

كما أعرب المجلس عن أمله في أن تدعم نتائج القمة كذلك الجهود العربية الهادفة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والذي يعيد كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في بيانها الختامي الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

واعتبرت القمة أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة «خطة عربية جامعة»، وأكدت ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.