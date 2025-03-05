تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024

ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية، مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.

وبحسب مسح أجرته صحيفة "القضاة الألمان" بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.

وفي عام 2023، كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية، وفي عام 2022، بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية، وفي عامي 2017 و2018، كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.

وأصبح أمام المحاكم الإدارية، الآن مجددا، أعداد متزايدة من القضايا؛ لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حاليا.

وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى ستة أشهر.

وأوضح سفين ريبين المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضا صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجيا، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير.. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى".

وأضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة؛ من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.