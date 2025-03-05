المملكة المتحدة تطلب تصاريح دخول رقمية للمسافرين

يمكن للمسافرين إلى المملكة المتحدة، بدءا من اليوم الأربعاء، تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد (إي.تي.إيه) وهو متطلب من المقرر أن يصبح إلزاميا اعتبارا من الثاني من إبريل.

واعتبارا من هذا التاريخ فصاعدا، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة.

وتصريح السفر الإلكتروني (إي.تي.إيه) هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، بدون تأشيرة.

ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات إسترلينية (12.80 دولار أمريكي)، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها إسترلينيا في الأشهر المقبلة.

وطبقا للموقع الإلكتروني الخاص بتصريح السفر الإلكتروني (إي.تي.إيه)، فإن "طرح تصريح السفر الإلكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى ، فيما يتعلق بأمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة".