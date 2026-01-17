سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم الأهالي على تمزيق وإزالة رموز وشعارات تنظيم "واي بي جي/ قسد" في بلدتي دير حافر ومسكنة عقب سيطرة الجيش السوري على البلدتين الواقعتين غرب نهر الفرات بشرق محافظة حلب.

وصباح اليوم السبت، استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدتي دير حافر ومسكنة.

وبدأ أهالي البلدتين بالعودة إلى منازلهم عقب إجلائهم منها خلال الأيام السابقة.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالتحرير عبر إنزال وتمزيق رموز التنظيم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش السوري "منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة بعد استهداف مليشيات بي كي كي الإرهابية لقوات الجيش أثناء تطبيقها للاتفاق"، وفق "سانا".

كما أعلن الجيش السوري سيطرته على بلدة دبسي عفنان، والتوجه نحو مدينة الطبقة بمحافظة الرقة.

ويواصل الجيش بسط سيطرته على غرب نهر الفرات، بعد انسحاب تنظيم "قسد"، نحو شرق الفرات.

وأعلن الجيش، في تصريحات متتالية لوكالة "سانا" السبت، بسط سيطرته العسكرية على كامل مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، والتوجه نحو مدينة الطبقة في محافظة الرقة.